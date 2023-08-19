branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Из московского ТЦ «Пролетарский» эвакуировали 2,5 тыс. человек Общество, 13:54
«Луна-25» обнаружила удар микрометеорита у поверхности Луны Технологии и медиа, 13:52
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:38
ФАС выдала предписания двум производителям мяса из-за роста цен Бизнес, 13:18
Минобороны сообщило об атаке дрона на аэродром в Новгородской области Политика, 13:09
Гвардиола фразой «меня убили бы» раскритиковал миллиардные траты «Челси» Спорт, 12:59
В Турции не увидели «похолодания» в отношениях с Россией Политика, 12:51
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Вратарь сборной вышел на матч за ЦСКА после решения о дисквалификации Спорт, 12:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
ФСБ задержала в ЛНР собиравшую данные о военных женщину Политика, 12:43
Зеленский приехал в Швецию Политика, 12:30
Клуб КХЛ пропустит матч турнира в Омске из-за смерти рекордсмена сборной Спорт, 12:14
Развитием Zarina, Befree и Sela совместно займутся Таврин и Палий Бизнес, 12:10
Минобороны сообщило об ударе по отряду ВСУ на левом берегу Днепра Политика, 12:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский приехал в Швецию

Зеленский сообщил о встрече с королевской семьей Швеции в ходе визита в Стокгольм
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Jonas Ekstromer / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jonas Ekstromer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил официальный визит в Швецию и встретился с королем Карлом XVI и королевой Сильвией.

Зеленский выразил благодарность шведской стороне за помощь и поддержку Украине. Темой переговоров стали поставки вооружения, двусторонние отношения, а также евроинтеграция Украины.

«Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе мы обеспечим надежный мир во всем Балтийско-Черноморско-Азовском регионе», — добавил Зеленский.

Швеция наряду с другими странами Запада оказывает военную и финансовую помощь Украине. 15 августа министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 3,4 млрд крон ($313,5 млн), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения, передает Reuters.

Власти России заявляли, что негативно относятся к отправке оружия на Украину. При этом российская сторона подчеркивала, что военная помощь не помешает ей добиться целей военной операции, а лишь ведет к затягиванию конфликта.

Теги
Персоны
Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский Швеция военная помощь дипломатия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Как конфликт на Украине меняет армии Европы. Молдавия
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота
Политика