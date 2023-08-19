Зеленский приехал в Швецию

Зеленский сообщил о встрече с королевской семьей Швеции в ходе визита в Стокгольм

Фото: Jonas Ekstromer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил официальный визит в Швецию и встретился с королем Карлом XVI и королевой Сильвией.

Зеленский выразил благодарность шведской стороне за помощь и поддержку Украине. Темой переговоров стали поставки вооружения, двусторонние отношения, а также евроинтеграция Украины.

«Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе мы обеспечим надежный мир во всем Балтийско-Черноморско-Азовском регионе», — добавил Зеленский.

Швеция наряду с другими странами Запада оказывает военную и финансовую помощь Украине. 15 августа министр обороны Швеции Пол Йонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 3,4 млрд крон ($313,5 млн), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения, передает Reuters.

Власти России заявляли, что негативно относятся к отправке оружия на Украину. При этом российская сторона подчеркивала, что военная помощь не помешает ей добиться целей военной операции, а лишь ведет к затягиванию конфликта.