Минобороны ответило на слова Пригожина о потере Садового и Урожайного

Фото: Минобороны России

Военнослужащие российской армии контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

В телеграм-канале Минобороны также опубликованы несколько видео с комментариями военных. «По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону», — заявил командир отделения с позывным Фидель. Он добавил, что те, кто распространяет «фейковую информацию по поводу вторжения ВСУ в село Садовое», — враги.

«Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — говорит на видео Минобороны другой военный. По его словам, он военнослужащий группировки войск «Восток», выполняющей боевые задачи в селе Урожайное.

Накануне о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в Садовом и Урожайном, заявил в аудиокомментарии в своем телеграм-канале основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

21 июня Минобороны сообщало об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении и десяти — на донецком. На следующий день, 22 июня, ведомство вновь заявило о безуспешных попытках наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки ВСУ, на запорожском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Восток» поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое, а на донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями группировки войск «Южная» были отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой народной республики, сообщало Минобороны.

Москва с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины. Всего, по словам министра обороны Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты. Минобороны России оценивало потери Киева в 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в интервью Би-би-си, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», а глава военного ведомства страны Алексей Резников отмечал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.