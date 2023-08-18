В ДНР заявили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

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Российские военные уничтожили основную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Урожайном, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин

«Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжелое вооружение. Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьезно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах», — сказал Гагин.

По его словам, попытка ВСУ выйти к флангам в районе Урожайного не удалась, а потери их личного состава и техники увеличиваются.

Село Урожайное находится в Волновахском районе Донецкой народной республики на времевском направлении. Последнее получило свое название по Времевскому выступу — небольшой территории на возвышенности под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР.

Активные бои в районе Урожайного продолжаются несколько месяцев. В конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что подразделения ВСУ находятся в населенном пункте. В ответ на это в Минобороны России заявили, что контролируют Урожайное. В августе украинские силы продолжали атаки в направлении села.

10 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о закреплении ВСУ на севере Урожайного, но после ударов российских сил, по его словам, украинским войскам пришлось отступить. Спустя три дня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о «тяжелой и тревожной ситуации» в районе села.