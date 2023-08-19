Ростехнадзор проверит все автозаправки в Дагестане

Ростехнадзор проверит все заправки в Дагестане после взрыва

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Ростехнадзор проверит все автозаправочные станции на территории Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики Сергея Меликова.

«Мы будем докладывать вам о промежуточных итогах расследования. При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность», — цитирует пресс-служба руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого.

До этого проверить «законность размещения автозаправочных станций в Дагестане» поручил генпрокурор России Игорь Краснов.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения — автозаправку и другие здания. Взрывом были повреждены более 400 строений.

В результате погибли 35 человек, более 100 пострадали. 16 пострадавших были эвакуированы в Москву. 15 августа в Дагестане объявили днем траура по погибшим при взрыве. Семьям погибших обещали выплатить по 1 млн руб.

Глава Дагестана говорил, что причиной взрыва стала детонация емкостей напротив заправки. По его словам, инцидент произошел из-за «жадности и алчности» тех, кто нарушил меры безопасности.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По одной из версий следствия, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками».