Сальдо опроверг данные о мобилизации в Херсонской области

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опроверг данные о планах объявить в регионе мобилизацию в российскую армию. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября прошлого года наряду с Запорожской, а также ДНР и ЛНР.

«Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего «указа» являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», — написал Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, многие жители области добровольно поступают на службу в российскую армию и «другие военные формирования».

21 сентября прошлого года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать собирались 300 тыс. человек. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи, добавив, что военкоматы продолжат набор за счет контрактников и добровольцев. Указ о завершении мобилизации подписан не был, в Кремле утверждали, что он не нужен.

Позже российские власти не раз заверяли, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет. Путин говорил об этом в июне. В том же месяце замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля. Так, с начала июня контракт с Минобороны заключили 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.