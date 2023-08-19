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Военная операция на Украине ,  
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На Украине предложили узаконить запрет идти на территориальные уступки

На Украине предложили запретить территориальные уступки в решении конфликтов
Сюжет
Военная операция на Украине
В постановлении говорится, что пребывание Черноморского флота России на территории Крыма станет невозможным. Ранее в НАТО допустили, что Украина может получить членство в альянса в обмен на уступку России части своих земель
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС

В Верховной раде Украины предложили на законодательном уровне закрепить запрет на территориальные уступки при решении конфликтов, в том числе, военного конфликта с Россией. Соответствующий законопроект № 9626 зарегистрировали в базе постановлений 18 августа, один из авторов — председатель рады Руслан Стефанчук.

Одновременно с этим в проекте постановления говорится, что все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования противника должны быть полностью выведены со всей территории страны. «Пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Крымского полуострова невозможно ввиду необходимости обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности», — отмечается в документе.

16 июля экс-советник президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киеву придется оставить России пятую часть своей земли, чтобы остальная страна вступила в НАТО. По его словам, Украина может разделиться по примеру Германии, когда Третий рейх проиграл войну в 1945 году.

15 августа руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — сказал он. На следующий день он назвал свои слова ошибкой.

МИД Украины счел даже обсуждение подобного сценария неприемлемым. «Осознанно или неосознанно, участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — заявил представитель министерства Олег Николенко.

Украина отказывается от переговоров с Россией, в качестве мирного плана Киев предлагает «формулу Зеленского», предполагающую в том числе вывод российских войск на границы 1991 года, включая Крым и четыре региона, присоединившиеся к России в 2022 году. В Москве эти инициативы считают нежизнеспособными и призывают Киев согласиться со «сложившимися реалиями», в том числе с включением в состав России новых регионов.

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