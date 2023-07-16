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Арестович допустил уступку России пятой части территории

Арестович допустил уступку России пятой части территории для вступления в НАТО
Экс-советник офиса президента Украины предположил, что страна может разделиться по примеру ФРГ/ГДР: пятая часть территории останется России, остальная вступит в НАТО

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киеву придется оставить России пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО. Об этом он сказал в эфире у журналистки Юлии Латыниной (признана иноагентом Минюстом), его слова приводит «Страна.ua».

«80% территории мы удерживаем», — пояснил он. Остальная часть, по его словам, становится членом альянса. «Могу сказать, это суперисторический шанс», — отметил Арестович.

Экс-советник предположил, что Украина может разделиться по примеру Германии. Раздел страны на два государства произошел после поражения Третьего рейха в 1945 году.

«Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются», — объяснил он, назвав такую возможность «очень неплохой сделкой».

По его мнению, Киев будет пытаться вернуть территории «невоенным путем», так как силовое решение возможно лишь «ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики».

В феврале Арестович не исключал варианта «двух Корей» после прекращения боевых действий на Украине. Конфликт может завершиться не так, как того ждет Киев, и свои территории он может и не отвоевать, говорил бывший советник. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — предполагал он. Для успеха Киеву нужны «тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием», чего у него нет и в ближайший год не будет, указывал Арестович. Западу остается «создавать Южную Корею с гарантиями», полагал он.

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Украинский президент Владимир Зеленский отвергал возможность уступить территории ради мирного урегулирования. Москва, в свою очередь, настаивала на признании Киевом «новых территориальных реалий».

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Елена Чернышова
Алексей Арестович Украина Россия НАТО
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