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Red Wings сообщила о возврате в Россию всех пассажиров задержанных рейсов

Red Wings сообщила о возвращении в Россию всех пассажиров задержанных рейсов
Фото: Fasttailwind / Shutterstock
Фото: Fasttailwind / Shutterstock

Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Там подчеркнули, что рейсы, в том числе за рубеж, вылетают в соответствии с графиком, а сама авиакомпания работает в штатном режиме.

С 12 по 15 августа на длительное время были задержаны несколько рейсов перевозчика. Один из них — WZ3061 из Екатеринбурга в Анталью — вылетел на 37 часов позже расписания. С задержкой столкнулись и пассажиры обратного рейса WZ3062, который должен был вылететь из Антальи в Екатеринбург рано утром 13 августа. Также авиаперевозчик на много часов задержал перелет из Антальи в Москву, который должен был отправиться 13 августа.

Всего было задержано более десяти рейсов. В период с 15 по 16 августа авиакомпания должна была выполнить пять задержанных рейсов: два из Екатеринбурга в Анталью, один в обратном направлении, один из Антальи в Жуковский и один из Жуковского в Шарм-эль-Шейх.

Также авиаперевозчик договорился с авиакомпанией «Икар» о выполнении еще семи рейсов: из Шарм-эль-Шейха в Казань, Жуковский, из Антальи — в Казань и Шереметьево, из Казани в Анталью и Шарм-эль-Шейх и из Жуковского в Анталью.

Red Wings сообщала, что пассажирам задержанных рейсов предоставлялись питание и питье, их также заселили в гостиницы. Причиной задержек авиакомпания называла выход из строя двух из трех самолетов Boeing 777, которые она эксплуатирует.

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После выполнения задержанного рейса WZ3090 из Антальи в Москву 13 августа Следственный комитет завел уголовное дело об оказании Red Wings небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы). Из-за неисправности системы кондиционирования «возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров», заявили в СК. Люди, по версии ведомства, находились в салоне долгое время, при этом там сохранялась высокая температура воздуха. «Комсомольская правда» также писала, что из-за духоты в салоне несколько человек потеряли сознание, после чего пассажиров стали выпускать обратно в аэропорт.

В Red Wings после этого заявили, что угрозы безопасности пассажиров не было, а система кондиционирования на воздушном судне «была и остается исправной».

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Red Wings возвращение в Россию перелеты
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