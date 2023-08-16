Red Wings заявила о возвращении к нормальному графику полетов

Red Wings заявила, что починила все свои сломавшиеся Boeing-777 и вошла в расписание

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В авиакомпании Red Wings, пассажиры которой более суток не могли вылететь в Екатеринбург из турецкой Антальи, починили все свои самолеты Boeing-777, сообщил РБК представитель перевозчика.

Поэтому с 14:00 мск 16 августа все рейсы будут выполняться по графику, уточнили в компании.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении компании уголовное дело «по факту ненадлежащего оказания услуг».

«Информацию об открытии уголовного дела мы узнали из СМИ», — сказал представитель Red Wings.

В авиакомпании добавили, что все три имеющихся в парке воздушных судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты. На официальном сайте говорится, что Red Wings эксплуатирует 19 лайнеров Sukhoi SuperJet 100. По данным Росавиации, в парке Red Wings есть еще три Boeing 777-200.

Ранее в Red Wings рассказали РБК, что 15–16 августа компания выполнит пять задержанных рейсов: два из Екатеринбурга в Анталью, один в обратном направлении, один из Антальи в Жуковский и один из Жуковского в Шарм-эль-Шейх.

Еще семь рейсов поможет выполнить авиакомпания «Икар»: из Шарм-эль-Шейха в Казань, Жуковский, из Антальи — в Казань и Шереметьево, из Казани в Анталью и Шарм-эль-Шейх и из Жуковского в Анталью.





С 12 по 15 августа было задержано несколько рейсов перевозчика. Один из них — из Екатеринбурга в Анталью — вылетел на 37 часов позже расписания.

Компания связала задержку рейсов с неисправностью двух из трех самолетов Boeing-777. Перевозчик принес извинения пассажирам, а также сообщил, что «делает все возможное» для устранения технической неисправности.

Как сообщал «РБК Екатеринбург», гендиректор компании Евгений Солодилин объяснил сложности с ремонтом импортных самолетов санкциями на поставку запасных частей.