Red Wings поспорили с СК из-за уголовного дела

Red Wings после претензий СК не увидели угрозы для безопасности самолета

Система кондиционирования воздуха в самолете исправна и угрозы безопасности пассажирам и самолету не было, сообщила Red Wings. Ранее СК завел дело из-за того, что в самолете, по данным следователей, сломался кондиционер

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки не было. Об этом сообщили в авиакомпании Red Wings, комментируя возбужденное Следственным комитетом уголовное дело.

Система кондиционирования воздуха на этом самолете «была и остается исправной», а в полете она «функционирует за счет работы маршевых двигателей», говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

Следственный комитет указывал, что рейс Анталья — Москва 13 августа, на котором летели свыше 400 пассажиров, был отправлен «при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования». Следователи полагают, что «возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровью пассажиров», которые долгое время были в салоне с высокой температурой воздуха.

В Red Wings указали, что вспомогательная силовая установка «предназначена для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования». По их словам, принцип работы этой установки «закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний.

Рейс WZ3090 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Антальи в Москву 13 августа в 11:35. Тем не менее вылет задержали почти на десять часов, а после того как пассажиров запустили на борт, командир самолета сообщил о неисправности в системе кондиционирования, писала «Комсомольская правда».

Из-за духоты в салоне несколько человек потеряли сознание, после чего пассажиров стали выпускать обратно в аэропорт.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК России, до двух лет лишения свободы) авиакомпанией Red Wings.

Помимо этого рейса с задержкой столкнулись пассажиры рейсов WZ3061 и WZ3062 — из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении. Первый должен был вылететь вечером 12 августа, второй — рано утром 13 августа.

Red Wings сообщала, что пассажирам задержанных рейсов предоставлялись питание и питье, а также заселили в гостиницы.

Причиной задержек Red Wings называла выход из строя двух из трех находящихся в распоряжении авиакомпании самолетов Boeing 777.