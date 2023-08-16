СК возбудил дело из-за угрозы безопасности на рейсе из Антальи в Москву, на котором сломался кондиционер. Соответствующее поручение дал Бастрыкин. В Red Wings в ответ заявили, что безопасность пассажиров является приоритетом

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следственный Комитет по поручению председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК России — до двух лет тюрьмы) авиакомпанией Red Wings, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Следствие сообщило, что 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию воздушного судна лица из числа работников Red Wings приняли решение о выполнении авиарейса по маршруту Анталья — Москва для перевозки свыше 400 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.

«В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха», — подчеркнули в СК. Там также не уточнили, против кого конкретно было заведено уголовное дело.

Речь идет о рейсе WZ-3090 авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Антальи в Москву 13 августа в 11:35. В итоге его отправление было перенесено почти на 10 часов, а после того, как пассажиров запустили в самолет, командир объявил о неисправности в системе кондиционирования, писала «Комсомольская правда». В итоге несколько пассажиров потеряли сознание от духоты, после чего людей стали выпускать обратно в аэропорт. Как отмечает «КП», на время задержки рейса перевозчик обязан регулярно кормить и поить пассажиров, однако этого не происходило.

Представитель Red Wings сообщил РБК, что о возбуждении уголовного дела им стало известно из СМИ. Там подчеркнули, что главным приоритетом для авиакомпании всегда была и остается безопасность. «Мы не можем подвергать риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность приводят к решению о задержке рейса для досконального выяснения причин и устранения неисправности. Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной», — подчеркнул представитель.

Он также отметил, что следователи еще не общались с работниками Red Wings.

Уголовное дело «по факту ненадлежащего оказания услуг» авиакомпанией Red Wings накануне поручил возбудить Бастрыкин. Как отмечали в СК, такое поручение глава ведомства дал после сообщений в СМИ о том, что «с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран».

Помимо рейса из Антальи в Москву, с задержкой столкнулись пассажиры рейсов WZ-3061 из Екатеринбурга в Анталью и WZ-3062 в обратном направлении. Первый должен был вылететь вечером 12 августа, второй — рано утром 13 августа. Red Wings сообщала, что пассажирам задержанных рейсов предоставлялись питание и питье, а позже их заселили в гостиницы Екатеринбурга и Антальи. Опрошенные РБК пассажиры задержанных рейсов ранее подтверждали это.

Причиной задержек своих рейсов Red Wings называла выход из строя двух из трех находящихся в распоряжении авиакомпании самолетов Boeing 777. О том, что причиной длительной задержки рейсов Red Wings стали технические проблемы с самолетами, также сообщали Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Росавиация. Последняя рекомендовала перевозчику обратиться к другим авиакомпаниям для привлечения дополнительных воздушных судов.