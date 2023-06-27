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МИД после 11-го пакета санкций обвинил Евросоюз в экономической блокаде

Логвинов: ЕС после «блицкрига» пытается добиться долгосрочной экономической блокады России

Цель 11-го пакета санкций Евросоюза — добиться долгосрочной экономической блокады России. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«С принятием 11-го санкционного пакета развязанная Евросоюзом и его странами-членами экономическая война против России вышла на качественно новый уровень», — сказал он.

По его словам, если раньше Запад хотел «блицкригом» уничтожить российскую экономику, то теперь ЕС рассчитывает на долгосрочную блокаду и пытается втянуть в нее как можно больше государств.

11-й пакет санкций ЕС вступил в силу 23 июня. Среди прочих запретов, в пакет включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые попадающие под санкции товары поступают в Россию. Кроме того, запрещается перевозка грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заходить в порты ЕС.

Кроме того, в санкционный список вошли семь организаций, которые, по данным Брюсселя, поддерживают российский ВПК. Речь идет об организациях из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.

Теги
санкции Евросоюз МИД экономическая блокада
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