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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Швейцария полностью присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России
Здание правительства Швейцарии (Федеральный Дворец)
Здание правительства Швейцарии (Федеральный Дворец) (Фото: Wikimedia Commons)

Швейцария в полной мере присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. Об этом говорится на сайте правительства страны.

1 марта власти утвердили санкции против «еще около 120 физических и юридических лиц», а теперь принимают оставшиеся меры десятого пакета санкций.

Брюссель ввел десятый пакет санкций в конце февраля, запретив экспорт в Россию редкоземельных металлов, строительных кранов, электрогенераторов и многих других товаров. Под импортные ограничения попали российские парафин, нефтяной кокс, битумные смеси. Блокирующие санкции коснулись Тинькофф Банка, Росбанка, Фонда национального благосостояния и других организаций.

Швейцарские санкции предусматривают также «запрет гражданам России на осуществление функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры».

Несмотря на свой официальный нейтральный статус, Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за военной операции на Украине, скопировав ограничительные меры Евросоюза. Кроме того, в конце января комитет по политике безопасности Национального совета (нижней палаты парламента) одобрил реэкспорт оружия швейцарского производства на Украину. Парламентарии сочли, что запрет может быть отменен при некоторых условиях — например, в «случае нарушения запрета на применение силы согласно международному праву», к чему отнесли нынешний конфликт на Украине. В других случаях реэкспорт будет разрешен, если две трети стран Генассамблеи ООН сочтут, что международное право нарушено.

Теги
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