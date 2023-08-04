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Литва предупредила о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией

МИД Литвы: два погранпункта на границе с Белоруссией будут закрыты
Граница Литвы и Белоруссии
Граница Литвы и Белоруссии (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Два контрольно-пропускных пункта на границе Литвы и Белоруссии будут закрыты, заявил замминистра внутренних дел Арнольд Абрамавичюс.

«В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один блокпост [на границе с Белоруссией], то у нас их шесть. Одна из превентивных мер — их сокращение с шести до четырех», — сказал Абрамавичюс Литовскому радио.

По его словам, это касается КПП в городах Шумскас и Тверячюс. Оба находятся на востоке страны. Соответствующее решение должно принять правительство страны.

Председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что прекращение работы нескольких КПП с Белоруссией — вопрос времени. Он добавил, что может быть принято решение о полном закрытии границы, если власти увидят «ухудшение ситуации».

16 февраля Литва прекратила взаимодействия по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу с Белоруссией.

1 августа МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными, они были озвучены «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». В тот же день власти Польши объявили об увеличении военного контингента на границе.

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Литва Белоруссия КПП Польша
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