Из-за лесных пожаров на Гавайях погиб 101 человек

Число погибших при лесных пожарах на острове Мауи на Гавайях достигло 101

Фото: Mike Blake / Reuters

Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин в эфире телеканала CNN.

Пока из 101 погибшего опознаны лишь четыре человека. Днем ранее Грин говорил о 99 погибших.

В ближайшее время число погибших может вырасти — спасатели продолжают поиски. Ко вторнику поиски проводились только на 32% территории, пострадавшей от пожаров.

Лесные пожары начались на Гавайях 8 августа. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен. С острова Мауи эвакуировали 14 тыс. человек.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за 100 лет. По версиям, которые озвучивались ранее, пожар на острове был вызван сильной засухой и ураганным ветром. В некоторых местах на Мауи сообщалось о порывах ветра до 67 миль в час (около 108 км/ч), что позволило огню стремительно распространиться.