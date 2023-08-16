branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Пилот авиакомпании Latam умер во время перелета из Майами в Сантьяго Общество, 09:43
Житель Хабаровского края попытался продать 100 кг бивней мамонта Общество, 09:43
X5, «Лента» или «Магнит»: какие акции ретейлеров защитят от инфляции Pro, 09:26
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Гол Месси вывел «Интер Майами» в финал Кубка лиг MLS Спорт, 09:19
Прокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию» Политика, 09:15
Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд на рынке жилья Москвы Недвижимость, 09:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ВСУ обстреляли село Куршановичи в Брянской области Политика, 09:14
Когда у водителя за долги могут отобрать машину и что делать. Репортаж Авто, 09:00
«Ресурсное проклятие»: как изобилие нефти и газа губит государства Pro, 08:54
На Украине заявили о повреждении зернохранилищ в порту в Одесской области Политика, 08:52
Forbes узнал об аренде Павлом Дуровым виллы в Дубае за $1 млн в год Бизнес, 08:42
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Из-за лесных пожаров на Гавайях погиб 101 человек Общество, 08:30
Общество ,  
0 

Из-за лесных пожаров на Гавайях погиб 101 человек

Число погибших при лесных пожарах на острове Мауи на Гавайях достигло 101
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Число жертв лесных пожаров в штате Гавайи достигло 101. Об этом сообщил губернатор штата Джош Грин в эфире телеканала CNN.

Пока из 101 погибшего опознаны лишь четыре человека. Днем ранее Грин говорил о 99 погибших.

Сгоревший город и десятки погибших: последствия пожара на Гавайях
Фотогалерея 

В ближайшее время число погибших может вырасти — спасатели продолжают поиски. Ко вторнику поиски проводились только на 32% территории, пострадавшей от пожаров.

Лесные пожары начались на Гавайях 8 августа. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен. С острова Мауи эвакуировали 14 тыс. человек.

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за 100 лет. По версиям, которые озвучивались ранее, пожар на острове был вызван сильной засухой и ураганным ветром. В некоторых местах на Мауи сообщалось о порывах ветра до 67 миль в час (около 108 км/ч), что позволило огню стремительно распространиться.

Читайте на РБК Pro
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
X5, «Лента» или «Магнит»: какие акции ретейлеров защитят от инфляции
Повторит ли «Магнит» судьбу «Детского мира», реорганизовавшего бизнес
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Теги
Гавайи лесные пожары погибшие США
Материалы по теме
На Гавайях предупредили о запрете продажи недвижимости после пожаров
Политика
Безос создаст фонд для ликвидации последствий лесных пожаров на Гавайях
Общество
Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет
Общество