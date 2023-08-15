На Гавайях предупредили о запрете продажи недвижимости после пожаров

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Губернатор штата Гавайи Джош Грин предупредил, что рассмотрит вопрос о временном запрете на продажу любой собственности, пострадавшей в результате пожара, который уничтожил значительную часть города Лахайна на острове Мауи, сообщает Bloomberg. Это один из главных туристических центров островов и бывшая столица Королевства Гавайи.

Губернатор пояснил, что цель моратория — гарантировать, чтобы жители не покинули город навсегда. Еще до пожара на Мауи был дефицит жилья, цены росли. Теперь же велик риск, что участи в опустошенном огнем городе скупят девелоперы для возведения новых проектов.

«Со своей стороны, я постараюсь не позволить никому из-за пределов штата покупать землю, пока мы не преодолеем этот кризис и не решим, какой Лахайна должна быть в будущем», — заявил губернатор.

Причины пожара еще расследуется. В иске, поданном 12 августа к компании Hawaiian Electric от имени пострадавших, говорится, что первоначальное возгорание площадью 3 акра произошло возле одной из электрических подстанций. Истцы утверждают, что к пожару привела халатность коммунальных служб, в том числе неотключение электроэнергии в этом районе до того, как начался сильный ветер.

Главный исполнительный директор Hawaiian Electric Шели Кимура, заявила, что ее компания проведет собственное расследование причин пожара. По ее мнению, отключение линий электропередачи для предотвращения распространения огня остается «спорным» способом и «это можно рассматривать как создание трудностей». В частности, без электричества пожарным труднее обеспечивать поступление воды на место тушения.

По последним данным, в результате пожара погибли 99 человек, разрушено более 1,7 тыс. домов, разбор завалов и поиски тел продолжаются с участием кинологов.

По версиям, которые озвучивались ранее, пожар на острове был вызван сильной засухой и ураганным ветром. В некоторых местах на Мауи сообщалось о порывах ветра до 67 миль в час (около 108 км/ч), что позволило огню стремительно распространиться.