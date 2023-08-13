Число погибших при лесных пожарах на Гавайях выросло до 89 человек

Лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за сто лет

Число погибших на острове Мауи возросло до 89 человек. Это бедствие унесло больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года, когда в Миннесоте и Висконсине погибли 453 человека

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При лесных пожарах на Мауи погибли 89 человек, количество жертв будет увеличиваться по мере обнаружения новых тел, сообщил губернатор Гавайских островов Джош Грин, передает Reuters.

По сведениям агентства, пожар унес больше всего жизней среди всех пожаров, произошедших в США с 1918 года, когда в Миннесоте и Висконсине погибли 453 человека. Катастрофа также стала самым страшным стихийным бедствием на Гавайях в истории, превзойдя по количеству жертв цунами в 1960 года, во время которого погиб 61 человек.

Стоимость восстановления города Лахайна оценивают в $5,5 млрд, повреждены более 2,2 тыс. построек, разрушено или сожжено более 850 гектаров земли, следует из данных Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Размещенные на острове сирены, предназначенные для уведомлений о приближении стихийных бедствий, не сработали. Местные власти пообещали изучить причины произошедшего. Генпрокурор Гавайев Энн Лопес пообещала проверить принятые решения как до, так и во время пожаров.

На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их вызвали засуха и ураганный ветер. Больше всего пострадал курорт Лахайна на севере острова Мауи. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен.

Губернатор называл пожары на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата»: по его оценке, разрушено более 1,7 тыс. домов, с острова эвакуировали более 14 тыс. человек.