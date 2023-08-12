Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях выросло до 80

Власти сообщили о 80 погибших в результате лесных пожаров на Гавайях

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В американском штате Гавайи в результате продолжающихся лесных пожаров погибли 80 человек, пишет The Washington Post со ссылкой на власти острова Мауи. Несколько часов назад сообщалось о 67 погибших.

Работы по тушению пожаров продолжаются: в Лахайне (город на севере острова Мауи) пожар локализован на 85%, в Пулеху/Кихеи (на юго-западе острова) на 80% и в северной части Мауи на 50%.

В результате пожаров более 270 построек в округе Мауи, в том числе 120-летнее здание на Фронт-стрит, были либо повреждены, либо разрушены, причем большая часть разрушений пришлась на Лахайну.

На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их причиной стали засуха и ураганный ветер. Больше всего разрушений в Лахайне на севере острова Мауи — историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», заявил мэр округа Ричард Биссен.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». По его оценке, разрушено более 1,7 тыс. домов. С острова эвакуировали более 14 тыс. человек.