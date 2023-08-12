Число жертв в результате пожаров на Гавайях выросло до 67

Число погибших в результате пожаров на Гавайях выросло до 67, сообщило управление округа Мауи (штат Гавайи).

«Пожар в Лахайне локализован на 85%. Пожар в Пулеху/Кихеи локализован на 80%. Пожар в северной части Мауи локализован на 50%. Пожарные продолжают тушить все три возгорания», — говорится в сообщении.

Власти сообщили, что вдыхание пыли и других частиц в воздухе в районах, где произошли пожары, может быть опасным для здоровья. В округе порекомендовали носить маску и перчатки.

На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их причиной стали засуха и ураганный ветер. Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». По его оценке, разрушено более 1700 домов. С острова эвакуировали более 14 тыс. человек.

Администрация города начала поиск жилья для пострадавших, а также открыла места для экстренного размещения. За ночь в военном музее и общественном центре расположились 1050 человек, еще 300 жителей остались в местах экстренной эвакуации, открытых в Королевском соборе Мауи и в христианской церкви.