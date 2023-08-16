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Самолет МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане сел в Раменском

Самолет МЧС с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане сел в Раменском

Спецборт МЧС с 16 тяжелоранеными при взрыве на автозаправке в Дагестане сел в подмосковном Раменском, пострадавших передали медикам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Махачкалы около 23:40 мск. Об успешной посадке спецборта в городе, ведомство сообщило около 02:50 мск. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как пострадавших выносят из самолета на носилках.

Состояние всех пострадавших, в том числе троих детей, оценивается как удовлетворительное. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ, передает «РИА Новости» со ссылкой на замначальника отряда «Центроспас» МЧС Игоря Якиревича. Пострадавших передадут бригадам скорой помощи, после чего их доставят в федеральные учреждения Минздрава России в клиники Москвы, сказал он.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. В результате, согласно последним данным, погибли 35 человек, более 100 пострадали. Свыше 60 человек госпитализировали, 17 из них — в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что тяжелораненых отправят спецбортом в Москву. Причину, по которой спасатели взяли на борт меньше людей, в ведомстве не уточнили.

Следствие полагает, что после взрыва огонь перекинулся с автосервиса, где начался пожар, на помещение с удобрениями, а после — на АЗС. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание за совершение этого преступления — десять лет лишения свободы.

Корреспондент РБК, побывавший на месте взрыва, показал кадры с мешками аммиачной селитры, найденной там. Следственный комитет пришел к выводу, что взрыв произошел после возгорания легковоспламеняющихся удобрений, к которым относится и селитра.

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Как утверждали телеграм-каналы SHOT и Mash, селитру в автосервисе хранил частный предприниматель, следователи нашли его. Им предстоит выяснить, кто дал разрешение на складирование удобрения — владелец помещений или их арендатор.

Теги
Московская область Раменское пострадавшие МЧС взрыв Дагестан спецборт
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