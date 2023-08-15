МЧС: спецборт доставит 17 пострадавших из Махачкалы после взрыва на АЗС в Москву

Спецборт МЧС доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших после взрыва

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Казбек Басаев / Reuters)

Спецборт МЧС доставит 17 тяжело пострадавших в результате взрыва на АЗС из Махачкалы в Москву, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России готов вылететь из аэропорта «Махачкала» с пострадавшими на борту. Их доставят в лечебные учреждения Москвы», — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что в результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, из них трое — дети. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Среди тех, кого спецбортом доставят в столицу, трое детей.

«Пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные медицинские организации Минздрава России и московские клиники для продолжения лечения», — сообщили в министерстве.

О том, что пострадавших при взрыве доставят в Москву, сообщал первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, всего сейчас в больницах находятся 60 человек, 11 из них в тяжелом состоянии.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.