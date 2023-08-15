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Спецборт МЧС доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших после взрыва

МЧС: спецборт доставит 17 пострадавших из Махачкалы после взрыва на АЗС в Москву
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале (Фото: Казбек Басаев / Reuters)

Спецборт МЧС доставит 17 тяжело пострадавших в результате взрыва на АЗС из Махачкалы в Москву, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России готов вылететь из аэропорта «Махачкала» с пострадавшими на борту. Их доставят в лечебные учреждения Москвы», — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что в результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, из них трое — дети. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Среди тех, кого спецбортом доставят в столицу, трое детей.

«Пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные медицинские организации Минздрава России и московские клиники для продолжения лечения», — сообщили в министерстве.

О том, что пострадавших при взрыве доставят в Москву, сообщал первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, всего сейчас в больницах находятся 60 человек, 11 из них в тяжелом состоянии.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки.

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Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Спецборт МЧС доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших после взрыва
Спецборт МЧС доставит из Махачкалы в Москву 17 пострадавших после взрыва

Теги
Махачкала МЧС Минздрав пострадавшие взрыв
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