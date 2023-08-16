Два родственника замглавы Минсельхоза Дагестана погибли при взрыве на АЗС

Двое родственников заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана погибли при взрыве на автозаправке вечером 14 августа, сообщила пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Речь идет о замглавы Минсельхоза республики Хирамагомеде Муртазалиеве, уточняется в сообщении. Также при взрыве пострадали члены семей его братьев, одну родственницу отправили спецбортом в Москву. Ранения получили невестка Муртазалиева, его трехлетняя племянница, а также мать девочки.

Все пострадавшие, по данным правительства, в момент взрыва находились рядом с его эпицентром.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. В результате загорелось здание автосервиса, откуда огонь перекинулся на заправку, полагают в МЧС. Затем на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки. В результате, согласно последним данным, погибли 35 человек, более 100 пострадали. Свыше 60 человек госпитализировали, 17 из них — в тяжелом состоянии. В МЧС сообщили, что их отправят спецбортом в Москву.

Корреспондент РБК, побывавший на месте взрыва, показал кадры с мешками аммиачной селитры, найденной там. Телеграм-каналы SHOT и Mash сообщали, что это удобрение хранилось в автосервисе. Оттуда он перекинулся на помещение с удобрениями, а после — на АЗС, считают в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание за совершение этого преступления — десять лет лишения свободы.

По информации каналов, селитру в автосервисе хранил частный предприниматель, следователи нашли его. Им предстоит выяснить, кто дал разрешение на складирование удобрения — владелец помещений или их арендатор.