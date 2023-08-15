branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
По делу блогера Блиновской арестовали активы на ₽64 млрд Общество, 18:31
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:12
Военная операция на Украине. Карта на 15 августа Политика, 18:11
Искусство, а не точная наука: как составить бюджет на кибербезопасность Pro, 18:08
50 воров одновременно ограбили магазин в Лос-Анджелесе Общество, 18:07
В Великих Луках установили памятник Сталину Общество, 18:07
Промышленный туризм: на какие заводы можно попасть в Петербурге Партнерский материал, 18:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Зарядье» закрыли из-за сообщения о бомбе Общество, 18:05
«Манчестер Сити» лишился лидера на несколько месяцев из-за травмы Спорт, 18:04
Москва вошла в топ-3 регионов с максимальным падением ввода жилья в июле Недвижимость, 18:04
Военные сбили над Белгородской областью беспилотник Политика, 18:01
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму Политика, 17:57
Посетителя ресторана в Майами избили за попытку сделать фото Месси Спорт, 17:57
Нацбанк Казахстана провел презентацию проекта цифрового тенге Крипто, 17:52
Политика ,  
0 

СБУ завела дела против трех начальников подконтрольных Фирташу облгазов

СБУ: заведены дела против трех руководителей облгазов, принадлежащих бизнесмену Фирташу
Служба безопасности Украины,&nbsp;Киев
Служба безопасности Украины, Киев (Фото: РИА Новости)

Служба безопасности Украины завела дела против глав трех областных газораспределительных сетей, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

«Задокументирована преступная деятельность глав правлений «Волыньгаза», «Криворожгаза» и «Черниговгаза», которые тоже причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины», — говорится в сообщении службы.

По данным ведомства, «эти компании фактически контролируются менеджментом ООО «Региональная газовая компания» (РГК, аффилированная с Фирташем), который в целом управляет 20 городскими и облгазами, что составляет 70% газораспределительных сетей Украины».

Глав трех предприятий подозревают по ч. 3 ст. 27 (организация группы для совершения уголовного преступления), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

15 мая СБУ сообщала, что Фирташу и восьми топ-менеджерам принадлежащих ему компаний предъявлено обвинение в присвоении средств на закупку газа.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года «незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн (11,2 млрд руб.), а общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016–2022 годов может составить более 18 млрд грн (48,2 млрд руб.)».

Читайте на РБК Pro
Дивиденды Beluga могут составить 320 руб. Стоит ли брать ее акции
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним

Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В том числе он был связан с компанией «Русукрэнерго», которая была газовым посредником между Москвой и Киевом.

В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но спустя неделю отпустили под залог на сумму около €125 млн. Судебные процессы о его экстрадиции в Соединенные Штаты продолжаются до сих пор.

Теги
СБУ Дмитрий Фирташ газовая отрасль
Материалы по теме
Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу России
Политика
«Нафтогаз» заявил о конце доминирования группы Фирташа на газовом рынке
Бизнес
СБУ отчиталась о ликвидации масштабной схемы выезда уклонистов за границу
Политика