СБУ завела дела против трех начальников подконтрольных Фирташу облгазов

Служба безопасности Украины, Киев (Фото: РИА Новости)

Служба безопасности Украины завела дела против глав трех областных газораспределительных сетей, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

«Задокументирована преступная деятельность глав правлений «Волыньгаза», «Криворожгаза» и «Черниговгаза», которые тоже причастны к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины», — говорится в сообщении службы.

По данным ведомства, «эти компании фактически контролируются менеджментом ООО «Региональная газовая компания» (РГК, аффилированная с Фирташем), который в целом управляет 20 городскими и облгазами, что составляет 70% газораспределительных сетей Украины».

Глав трех предприятий подозревают по ч. 3 ст. 27 (организация группы для совершения уголовного преступления), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

15 мая СБУ сообщала, что Фирташу и восьми топ-менеджерам принадлежащих ему компаний предъявлено обвинение в присвоении средств на закупку газа.

По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года «незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн (11,2 млрд руб.), а общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016–2022 годов может составить более 18 млрд грн (48,2 млрд руб.)».

Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В том числе он был связан с компанией «Русукрэнерго», которая была газовым посредником между Москвой и Киевом.

В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но спустя неделю отпустили под залог на сумму около €125 млн. Судебные процессы о его экстрадиции в Соединенные Штаты продолжаются до сих пор.