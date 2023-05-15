Украинского бизнесмена Фирташа заподозрили в махинациях с топливом

По версии СБУ, подконтрольные Фирташу структуры создавали видимость дефицита газа, который покрывался за счет государственного сырья. С 2014 года бизнесмен находится в Австрии, где решается вопрос о его экстрадиции в США

Дмитрий Фирташ (Фото: Данил Шамкин / Global Look Press)

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа заподозрили в махинациях с топливом, которые нанесли бюджету ущерб в 18 млрд грн (более $485 млн), сообщили источники «РБК-Украина» и УНИАН.

По их информации, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности вручили подозрения бизнесмену и восьми топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм Фирташа (РГК, «Йе энергия») и областных газораспределительных компаний.

По версии следствия, подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги присваивал бизнесмен. По словам источников изданий, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету в 18 млрд грн (более $485 млн).

В марте СБУ проводила массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях Региональной газовой компании (РГК), входящей в Group DF Фирташа, сообщала «Страна.ua». В РГК заявили, что обыски прошли «по надуманному обвинению в якобы завладении государственными средствами». «По нашему мнению, уголовное дело, ставшее поводом для обысков, возбуждено только с целью давления на предприятия, которые АО «НАК «Нафтогаз Украины» в лице ГАО «Черноморнефтегаз» пытается захватить рейдерским способом», — считают в компании. Проводить во время боевых действий обыски на предприятиях, которые «оказывают жизненно важные услуги миллионам украинцев, является преступлением против страны», добавили в РГК.

Фирташ — основатель и владелец Group DF, группы компаний с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но спустя неделю отпустили под залог на сумму около €125 млн. Судебные процессы о его экстрадиции в Соединенные Штаты продолжаются до сих пор.

В июне 2021 года власти Украины ввели персональные санкции против Фирташа. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинская разведка выяснила, что бизнесмен участвовал в титановом бизнесе и поставках сырья, которые шли на российские военные предприятия. А в мае 2022 года кабмин Украины передал «Нафтогазу» 26 операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу. До этого на долю компаний бизнесмена приходилось 70% рынка бытовых потребителей газа в стране.