Украинский бизнесмен Фирташ стал дипломатом, чтобы избежать экстрадиции

США подозревают Фирташа во взяточничестве. Вопрос о его экстрадиции не решен, бизнесмен пытается ее избежать, ссылаясь на статус белорусского дипломата

Дмитрий Фирташ (Фото: Пресс-служба телеканала "Интер" / ТАСС)

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается избежать экстрадиции в США, ссылаясь на свой статус советника постоянного представительства Белоруссии при международных организациях в Вене, который может дать ему дипломатический иммунитет, пишет «Украинская правда» со ссылкой на решение Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, которое оказалось в распоряжении Deutsche Welle (DW, признано в России иноагентом).

Фирташ — основатель и владелец группы компаний Group DF с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В том числе он был связан с компанией «Русукрэнерго», которая была газовым посредником между Москвой и Киевом, напоминает «Европейская правда».

В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но потом отпустили под залог в размере примерно €125 млн. По данным американского следствия, начиная с 2006 года «преступная группа» во главе с Фирташем заплатила не менее $18,5 млн взяток для получения лицензий на добычу титанового сырья в Индии, которое собирались поставлять американской самолетостроительной корпорации Boeing (сделка в итоге не состоялась).

В данной ситуации США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие и применяется при наличии хоть какой-то связи с юрисдикцией Соединенных Штатов. «Европейская правда» указывает, что Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов. Вопрос о его экстрадиции в США до сих пор не решен.

Из решения суда следует, что Фирташ занимает должность при агентстве в структуре ООН под названием «Организация Объединенных Наций по промышленному развитию» (UNIDO). Ноту о делегировании бизнесмена в эту организацию передали туда в июне 2021 года. В качестве доказательства того, что Фирташ имеет дипломатический иммунитет, его адвокаты приложили результаты юридической экспертизы, подготовленной одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

Однако Минюст Австрии настаивает, что бизнесмен не аккредитован должным образом при UNIDO, потому на него не распространяются дипломатические привилегии, в том числе неприкосновенность. Суды низшей инстанции учли позицию ведомства, а Высший земельный отправил дело на новое рассмотрение и обязал суд первой инстанции вынести свое решение относительно дипломатического иммунитета Фирташа без учета мнения Минюста.