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Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу России

Бывшего генерала СБУ Шайтанова приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу России
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Военная операция на Украине
Валерий Шайтанов
Валерий Шайтанов (Фото: Служба безопасности Украины)

Бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и покушение на террористический акт, сообщает Офис генпрокурора Украины. «РБК-Украина» уточняет, что речь идет о Валерии Шайтанове.

«По публичному обвинению офиса генерального прокурора суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием или боеприпасами», — сказано в телеграм-канале офиса.

Шайтанова обвиняли в том, что он собирал и передавал секретную информацию российской стороне, а также искал среди бывших сотрудников СБУ исполнителей терактов. Помимо тюремного срока, его приговорили к конфискации имущества.

В офисе генпрокурора уточнили, что Шайтанов готовил убийство командира добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который участвовал в боевых действиях с украинской стороны, но оно было предотвращено. Батальон назван в честь лидера чеченских сепаратистов, провозгласившего в 1991 году Чеченскую Республику Ичкерия (в едином федеральном списке организаций, признанных в соответствии с российским законодательством террористическими, фигурирует «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»). В 1996 году российские спецслужбы ликвидировали Дудаева.

Шайтанова задержали в апреле 2020 года. По версии СБУ, генерал работал на ФСБ России и планировал убийство Адама Осмаева, который с февраля 2015-го руководил батальоном имени Дудаева.

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СБУ госизмена Украина