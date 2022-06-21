«Нафтогаз» заявил о конце доминирования группы Фирташа на газовом рынке

В конце мая кабмин Украины передал «Нафтогазу» 26 операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу. Ранее на долю компаний бизнесмена приходилось 70% рынка бытовых потребителей газа в стране

Дмитрий Фирташ (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Региональная газовая компания (РГК) украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа больше не имеет доминирующего положения на газовом рынке страны. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Деолигархизация. На газовом рынке об этом термине много говорили, но, у нас в Украине, на нем почти два десятилетия доминировала группа олигарха Фирташа. Сейчас этому приходит конец», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Сейчас, со слов Витренко, более 97% бытовых потребителей получают газ напрямую от «Нафтогаза», «между нами нет посредника в виде группы Фирташа, которая никогда не была реальным поставщиком».

На Украине работают 43 оператора газораспределительных систем (областные и городские), каждый из них является монополистом в своем регионе, пишет «БизнесЦензор». 20 операторов работали под брендом РГК Фирташа, они распределяли примерно 70% всего газа в стране. Среди них — крупные операторы «Киевоблгаз», «Харьковгаз», «Запорожгаз», «Днепрогаз», уточняет украинский Forbes.

В конце мая Печерский суд Киева передал в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), частные корпоративные права на 26 операторов газораспределительных систем, большинство из которых контролировали структуры Фирташа. По данным Госбюро расследований Украины, причиной стала многолетняя противоправная деятельность, которая нанесла государству ущерб на сумму 1,5 млрд гривен (около 2,7 млрд руб.).

Несколько дней спустя «РБК-Украина» со ссылкой на распоряжение правительства Украины сообщил, что кабмин страны передал 26 арестованных облгазов от АРМА государственному предприятию «Черноморнефтегаз» («дочка» «Нафтогаза»). Как писало издание, и распределение, и продажа газа от компаний Фирташа фактически перешли «Нафтогазу».

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Как отмечала компания, с 1 июня 8,8 млн домохозяйств оказались в ситуации, когда их поставщики не могут выполнять свою функцию. Потребителей автоматически перевели на «поставщика последней надежды», функцию которого выполняет «Нафтогаз». В компании ожидают, что клиентов переведут на стандартные контракты, чтобы цена для потребителей стала 7,96 грн/куб. м (14,59 руб/ куб.м) по НДС, без стоимости доставки.

Фирташ — основатель и владелец Group DF, группы компаний с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. С 2014 года он находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы о его экстрадиции в США.

Летом 2021 года власти Украины ввели персональные санкции против Фирташа. Как заявили в Совете национальной безопасности и обороны, причиной стало участие в титановом бизнесе и поставках сырья, которые шли на российские военные предприятия.