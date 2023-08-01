СБУ отчиталась о ликвидации масштабной схемы выезда уклонистов за границу

Следователи выяснили, что военкоматы в нескольких регионах Украины продавали справки о негодности к службе и помогали мужчинам выехать через КПП в Одесской области в Молдавию. Услуга стоила до $10 тыс.

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

В военкоматах десяти областей Украины и Киева провели около ста обысков по делу об уклонении от призыва, следователи подозревают, что призывники покупали справки о негодности к службе, сообщила украинская Генпрокуратура. СБУ отчиталась о ликвидации масштабной схемы нелегального выезда мужчин за границу.

Обыски прошли, помимо столицы государства, в Киевской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Следователи изъяли медицинскую документацию. Кроме того, в домах уклонистов нашли справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и временные удостоверения военнообязанных с указанием непригодности к военной службе.

Следствие считает, что чиновники в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (выполняет функции военкомата) вместе с членами военно-врачебной комиссии наладили схему продажи справок о непригодности к службе, после чего военнообязанных снимали с воинского учета. Услуга стоила в среднем $6 тыс., пишет Генпрокуратура, СБУ называет диапазон $7–10 тыс.

«После оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклоняющимся маршрут побега за границу, который проходил через международный пункт пропуска «Старокозачье» в Одесской области», — сообщила СБУ. Этот пункт находится на границе с Молдавией.

На Украине с 24 февраля 2022-го введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Мужчины от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну без особых оснований.

Минобороны Украины признавало наличие проблемы из-за попыток уклониться от мобилизации. Это во многом связано с отношением в обществе к службе в вооруженных силах, говорил замминистра обороны страны Александр Павлюк. «Я думаю, это большая проблема, потому что она нарастает... Если по-простому сказать, это препятствование действиям вооруженных сил», — считает он. До конца года на Украине планируют заменить треть руководящих сотрудников военкоматов людьми с опытом боевых действий, так как их сочли менее склонными к коррупции.

В июне в Ивано-Франковской области временно запретили плановую госпитализацию мужчин без разрешения военкомов.

В России прошлой осенью провели набор по частичной мобилизации, призвать планировалось 300 тыс. человек. Президент Владимир Путин говорил затем в июне, что не видит необходимости в дополнительной мобилизации. Он при этом признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил президент. В июле правительство впервые утвердило форму повестки о мобилизации.