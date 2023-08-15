Мантуров назвал сроки начала производства на заводе Volkswagen и Mercedes

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года, сообщил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».

«Думаю, что до конца года это может произойти», — сказал Мантуров (цитата по ТАСС).

Также он предположил, что производство легковых машин на бывшем заводе Mercedes может начаться в 2024 году.

«Фольксваген Груп Рус» владела калужским заводом Volkswagen мощностью 225 тыс. автомобилей в год. На предприятии производили модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В прошлом году после начала военной операции на Украине компания приостановила работу завода и поставки автомобилей на российский рынок. В мае текущего года Volkswagen продал все свои активы в России, включая автозавод в Калуге, структуре российского дилера «Авилон». Новому владельцу необходимо найти индустриальных партнеров для организации производства на заводе в Калуге, Минпромторг обещал оказать новому собственнику «всестороннюю поддержку». «Коммерсантъ» писал о китайском автоконцерне Chery как о возможном партнере.

У Mercedes-Benz был завод в подмосковном Есипово. Компания также весной 2022 года объявила о решении приостановить производство в России и поставки автомобилей в страну. В апреле 2023 года дилер «Автодом» выкупил российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье. Новый владелец планировал восстановить отгрузку запчастей, изучить возможность заниматься продажами автомобилей Mercedes, которые приедут в Россию по параллельному импорту, а также возобновить производство на заводе.