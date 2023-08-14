Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

Сроки ремонта машин Mercedes-Benz в России вырастут из-за отключения онлайн-сервисов, позволявших оперативно обнаружить причину поломки и устранить ее. Как пишут «Известия», с проблемой столкнулись и владельцы BMW

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Немецкий концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибутора компании «МБ РУС».

Доступ, среди прочего, ограничен к онлайн-системам, с помощью которых производится техническое обслуживание и выявление проблем.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — заявил дистрибутор, пообещав, что обслуживание и ремонт машин будет продолжен на основе «накопленного опыта и знаний».

Знакомый с ситуацией собеседник рассказал изданию, что ключевая проблема сейчас — возросшие сроки ремонта автомобилей, причем касается это не только Mercedes, но и BMW. Сейчас дилеры прилагают все усилия, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед клиентами, обходить ограничения помогают стороннее программное обеспечение и продающаяся на маркетплейсах техника, но «по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», резюмировал источник газеты.

Существуют обходные пути, некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или обращаются в другие фирмы, так как чаще всего онлайн-сервисы разрабатывают сторонние компании, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его мнению, часть диагностики перейдет в офлайн-режим, а отключение программного обеспечение может создавать риски проблем с сигнализацией и кодированием ключей от автомобиля.

Системы Mercedes, пока их не отключили, собирали сведения о техническом состоянии машины, что позволяло за несколько секунд определить проблему и оперативно ее устранить, рассказал член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Петр Шкуматов. Он предупредил, что дилерам и станциям техобслуживания придется изучать сторонний софт.

Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин в страну в прошлом марте, вскоре после начала военной операции на Украине. Осенью концерн решил уйти с российского рынка. Активы Mercedes-Benz приобрел «Автодом».



