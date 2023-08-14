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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о пробитой кровле жилого дома после работы ПВО

Гладков: после работы ПВО была пробита кровля частного жилого дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Обломки после работы средств ПВО над Белгородским районом упали на жилой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет. Фрагменты пробили кровлю жилого дома, на месте работают оперативные службы.

Днем 14 августа Минобороны сообщало, что силы ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области. В ведомстве говорили, что пострадавших и разрушений не было. Гладков уточнял, что цели сбили рядом с селом Пушкарное, которое находится в Белгородском районе региона.

13 августа в одной из многоэтажек Белгорода произошел взрыв. Гладков рассказывал, что это произошло после атаки беспилотника. В результате удара пострадала десятилетняя девочка, у нее раны голени, предплечья и стопы, а также «инородное тело в проекции правого локтевого сустава». Она гуляла рядом с домом, перед тем как произошел взрыв.

12 августа Минобороны сообщало, что Украина попыталась атаковать объекты на территории России с помощью дрона. Силы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области. Телеграм-канал Shot писал, что дрон, по предварительным данным, нес взрывчатку.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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