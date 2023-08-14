Минобороны сообщило о двух сбитых на Белгородчине украинских дронах

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В понедельник, 14 августа, силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области, сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, попытки теракта были пресечены в 12:15 и 12:45 мск. Дроны обнаружили и уничтожили системы ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 13:12 мск сообщил, что в Белгородском районе, близ села Пушкарное, сработала система ПВО. Средства противовоздушной обороны сбили две «воздушные цели».

13 августа Минобороны пять раз сообщало о пресечении попыток Украины атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Четыре из них были сбиты в Белгородской области, один — в Курской.

Вечером того же дня в одной из многоэтажек Белгорода произошел взрыв. Гладков заявил, что это произошло из-за атаки дрона. Пострадала десятилетняя девочка — «с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы». Во время происшествия она гуляла рядом с домом.

После начала военной операции приграничные с Украиной регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.