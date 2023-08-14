branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
ПСБ поддержит новые проекты «Швабе» Пресс-релиз, 15:07
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Бывшего генерала СБУ приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу России Политика, 14:42
Путин назвал кандидатов на расширение военного сотрудничества с Россией Политика, 14:41
WSJ назвала проигравших в «новом мировом порядке» Экономика, 14:39
Умер советский чемпион Олимпиады-1964 в гребле Дубровский Спорт, 14:37
Экс-тренер «Шахтера» призвал португальские клубы не продавать игроков РПЛ Спорт, 14:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хаос и избыток задач в бизнесе. Какие инструменты помогут это победить Pro, 14:31
«Билайн бизнес» оснастил 70 тыс. самокатов «Яндекса» своими сим-картами Новая экономика, 14:30
Минобороны сообщило о двух сбитых на Белгородчине украинских дронах Политика, 14:25
Медведев диалогом Пекка и Матти отозвался на вступление Финляндии в НАТО Политика, 14:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
Основатель криптобиржи купил особняк в Гонконге за $128 млн Крипто, 14:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о двух сбитых на Белгородчине украинских дронах

Минобороны: ПВО пресекло попытки двух террористических атак беспилотниками
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В понедельник, 14 августа, силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата в Белгородской области, сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, попытки теракта были пресечены в 12:15 и 12:45 мск. Дроны обнаружили и уничтожили системы ПВО над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в 13:12 мск сообщил, что в Белгородском районе, близ села Пушкарное, сработала система ПВО. Средства противовоздушной обороны сбили две «воздушные цели».

13 августа Минобороны пять раз сообщало о пресечении попыток Украины атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Четыре из них были сбиты в Белгородской области, один — в Курской.

Вечером того же дня в одной из многоэтажек Белгорода произошел взрыв. Гладков заявил, что это произошло из-за атаки дрона. Пострадала десятилетняя девочка — «с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы». Во время происшествия она гуляла рядом с домом.

После начала военной операции приграничные с Украиной регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины.

Читайте на РБК Pro
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Возможно, у меня аутизм: как сегодня ставят диагноз взрослым
Теги
Персоны
Минобороны Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков рассказал об ущербе многоэтажке после взрыва в Белгороде
Политика
В Белгороде сообщили о взрыве
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью
Политика