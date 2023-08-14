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Рядом с Белгородом сбили две воздушные цели

В селе рядом с Белгородом силы ПВО сбили две воздушные цели
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В селе Пушкарное рядом с Белгородом сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, сработала система ПВО. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Село Пушкарное находится рядом с Белгородом — граница населенного пункта примыкает к объездной дороге вокруг города.

Днем ранее, 13 августа, в Белгородской области четыре раза сбивали беспилотники. Минобороны четырежды отчитывалось о сбитых дронах. Первый сбили в районе четырех часов утра, второй — в 11, третий — в 13. О последнем сбитом БПЛА над регионом ведомство сообщило около 22 часов.

Рядом с Белгородом сбили две воздушные цели
Рядом с Белгородом сбили две воздушные цели

Теги
Персоны
Белгород Белгородская область ПВО Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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