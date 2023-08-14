В Белгороде из-за атаки дрона накануне пострадала девочка

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В Белгороде десятилетняя девочка получила травмы в результате атаки украинского беспилотника 13 августа. Об этом сообщил в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть пострадавшая — десятилетняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома», — написал глава региона.

По словам Гладкова, девочку доставили в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В ближайшее время пострадавшую девочку прооперируют, сообщил «РИА Новости» исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

Накануне в жилой дом на улице Есенина врезался беспилотник, из-за чего обрушились плитки фасада с седьмого по 13-й этаж, повреждения получили пять квартир и 16 припаркованных рядом автомобилей. Гладков ранее сообщал, что в результате этой атаки никто не пострадал.

В тот день Минобороны трижды сообщало о попытке беспилотников атаковать Белгородскую область. Первый был сбит в районе четырех утра, второй — около 11:00, еще один — в районе 13:30 (время в Москве и Белгороде совпадает). Дрон уничтожили также в Курской области. Гладков уточнял, что два беспилотника были самолетного типа и сбиты в Белгородском районе области, один из них — в районе села Соломино (находится к югу от Белгорода, на берегу реки Северский Донец).