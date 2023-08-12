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Минобороны сообщило об отражении атаки дрона в Белгородской области
Минобороны: силы ПВО в Белгородской области сбили украинский беспилотник
Украина пыталась атаковать объекты на территории России с помощью дрона, его уничтожили силы ПВО в Белгородской области, сообщает Минобороны.
«Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, добавили в ведомстве.
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