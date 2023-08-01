Прилепин сообщил, что получил должность замкомандира полка «Оплот»

Захар Прилепин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин сообщил, что назначен на должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот».

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Созданный нами с легендарным ополченцем первой волны, полковником Сергеем Завдовеевым батальон Росгвардии «Оплот» расширяется до полка и получает тяжелое вооружение. Я получил должность заместителя командира полка», — говорится в посте Прилепина.

Он уточнил, что вернется в строй после излечения от ран, полученных при покушении на него.

6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали в Нижегородской области. На пути машины заложили две противотанковые мины, но взорвалась только одна. В результате погиб воевавший в ЛНР Александр Шубин, который находился на пассажирском сиденье. Сам писатель был ранен, ему сделали операцию и ввели в медикаментозный сон для восстановления, на следующий день его вывели из искусственной комы.

13 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что операция Прилепина прошла нормально. Он уточнил, что ее делали четыре хирурга.

Писатель 21 мая сообщил, что приступил к прохождению курса реабилитации.



«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели. В планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК (лечебная физкультура)», — говорилось в сообщении.



В день покушения сотрудники МВД задержали подозреваемого по делу о теракте в отношении Прилепина. 29-летний Александр Пермяков дал признательные показания о подрыве его автомобиля и заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины.

Президент России Владимир Путин 6 июня наградил орденами Мужества Прилепина и Шубина (посмертно).