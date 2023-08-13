Минобороны: российские штурмовые группы захватили два пункта ВСУ на купянском направлении

Российские военные захватили два пункта ВСУ на купянском направлении

Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сказал он. Противник контратаковал в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка, все атаки были отбиты.

Кроме того, подразделение ракетных войск «Южной» группировки нанесло удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Краматорске, рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Российские вертолеты также атаковали украинские штурмовые группы в районе Клещеевки и Андреевки.

С начала августа российское Минобороны отчитывается о наступлении на купянском направлении в Харьковской области. В частности, 11 августа штурмовые группы 6-ой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты противника.

Украинские власти сообщали, что начали эвакуировать людей из Купянского района. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что российским силам осталось преодолеть несколько километров до Купянска.