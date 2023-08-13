Российские военные захватили два пункта ВСУ на купянском направлении
Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — сказал он. Противник контратаковал в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка, все атаки были отбиты.
Кроме того, подразделение ракетных войск «Южной» группировки нанесло удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Краматорске, рассказал «Интерфаксу» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Российские вертолеты также атаковали украинские штурмовые группы в районе Клещеевки и Андреевки.
С начала августа российское Минобороны отчитывается о наступлении на купянском направлении в Харьковской области. В частности, 11 августа штурмовые группы 6-ой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, пятью наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты противника.
Украинские власти сообщали, что начали эвакуировать людей из Купянского района. Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что российским силам осталось преодолеть несколько километров до Купянска.