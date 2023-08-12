Шадаев заявил о готовности к отказу от Microsoft и назвал альтернативу

«Astra Linux» операционная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Минцифры разбирается в ситуации после недавнего заявления Microsoft о том, что корпорация перестанет продлевать подписки российским клиентам после 30 сентября, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая эволюция».

«Мы сейчас разбираемся, эта информация вчера появилась. Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт», — сказал Шадаев (цитата по ТАСС).

Он обратил внимание, что все понимали, к чему все идет, и у всех было полтора года на подготовку. «Многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux», — отметил министр, добавив, что в России есть альтернатива софту от Microsoft.

О том, что Microsoft перестанет продлевать подписки корпоративным клиентам в России после 30 сентября, стало известно 10 августа. Компания разослала своим российским клиентам письмо, в котором сообщила, что больше не может принимать денежные переводы на счет в местном банке как платежи за сервисы Microsoft 365 (включает сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).

«Как мы сообщили ранее, Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США», — сказали РБК в пресс-службе компании.

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине Microsoft объявила о приостановке продаж своих продуктов и услуг в России. Позднее глава компании Брэд Смит заявил, что она продолжит сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется». Также Microsoft ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для россиян (возобновила спустя три месяца), остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские серверы, ускоряющие загрузку контента.