Косачев увидел в «формуле мира» подтверждение неготовности к переговорам

Упорство Киева в требовании о полной капитуляции России под видом «формулы мира» подтверждает полную неготовность его к переговорам, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Киев (100%) не верит в то, что ультиматум о безоговорочной капитуляции одной из сторон конфликта может стать основой для переговоров. Но им просто приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории, получат несметные репарации, будут судить российских лидеров и т.д. и т.п.», — написал сенатор в телеграм-канале.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что «формула мира» универсальная и может быть основой для преодоления других военных конфликтов, Косачев предложил испытать ее «на известной конфликтной ситуации, которую пока нельзя считать завершенной». Речь идет о Косово и бомбардировках Югославии, пояснил он.

По его словам, следуя мирному плану Зеленского, следует «восстановить границы Югославии, включая Косово и Метохию», выплатить репарации Белграду натовскими странами и посадить военных преступников.

«Если Зеленскому удастся убедить Запад опробовать свою формулу на данной конфликтной ситуации, это действительно стало бы прорывом в международных отношениях и убедительным фактом универсальности «мирного плана», — считает парламентарий.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на этой неделе снова исключил переговоры с Россией, а также любые варианты прекращения огня и замораживания конфликта, в противном случае он, в частности, предрек «большое поражение западного мира и конец существующего глобального порядка безопасности». «Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Значит… Больше оружия, ракет и самолетов», — заключил он.

Киев согласиться на переговоры с Москвой, когда выйдет на свои международно признанные границы, а не на линию соприкосновения на 24 февраля 2022 года, заявлял украинский лидер. Речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток Украины, но и Крым.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании за ней «новых территориальных реалий», прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет. При этом президент Владимир Путин утверждал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от украинских властей.