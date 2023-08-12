Медведев ответил на слова Дуды о «дешевом средстве» против империализма

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Киев восхищаться «своими братьями и союзниками». Таким образом он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о «дешевом средстве» против «российского империализма».

«Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter. Экс-президент также продублировал свое сообщение на украинском языке.

В начале августа Дуда дал интервью The Washington Post, в котором он ответил на вопрос, зачем консервативным правительствам поддерживать Украину. «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают», — сказал польский президент.

Во время интервью Дуда также призвал поставить Украине больше вооружений, так как имеющихся не хватает для проведения наступления и изменения баланса сил на поле боя.

Украина начала контрнаступление в начале лета. Президент страны Владимир Зеленский признавал, что оно идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, начать наступление планировалось весной, однако этому помешала нехватка боеприпасов и вооружений, а также дефицит «должным образом обученных» военных. Позднее начало дало России возможность заминировать территории и соорудить несколько линий обороны, что и привело к замедлению темпа продвижения украинских войск, сказал он.



Министр обороны Сергей Шойгу объяснял медленное контрнаступление тем, что у российской армии «грамотно» построена оборона, «умело» организована система огня, а военные проявляют профессионализм, «выдержку и упорство». По данным российской стороны, за три месяца наступления Украина потеряла 43 тыс. военных.