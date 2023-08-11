branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Момент падения беспилотника в Москве. Видео Политика, 12:20
В России создают беспилотную бронемашину «Зубило» для штурмовых групп Политика, 12:18
Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского Спорт, 12:08
Politico и WSJ назвали запуск Россией «Луны-25» новой космической гонкой Технологии и медиа, 12:05
Цена токена XRP подскочила до $50 на бирже Gemini Крипто, 12:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:02
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
К чему ведет остановка налоговых соглашений с недружественными странами Pro, 11:59
Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области со стороны Украины Политика, 11:56
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова получила травму на отдыхе Спорт, 11:50
Челябинского учителя обвинили в сексуальном насилии над 8-летней девочкой Общество, 11:48
Украинская теннисистка рассказала о своем уважении к россиянке Касаткиной Спорт, 11:48
Расписки VK выросли после новостей об уходе с LSE и «переезда» в Россию Инвестиции, 11:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев заявил, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру

Зампред Совбеза России Медведев: капитуляция Украины открыла бы путь к миру
Сюжет
Военная операция на Украине
Факт выделения военной помощи Украине важен только для элиты США и ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара», счел Медведев. По его словам, украинскому народу поможет капитуляция
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинскому народу нужна «только капитуляция» Киева, которая может открыть путь к миру. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, мир «вздрогнул» после новости о выделении «бессмысленных» средств на военную помощь Украине. Однако, по мнению Медведева, украинские военные не увидят этих денег — факт их выделения важен только для элиты США и ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

Президент США Джо Байден 10 августа попросил конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, из них $24 млрд должны пойти на помощь Украине и другие международные нужды.

Конгрессвумен, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин раскритиковала просьбу Байдена, заявив, что США не могут отправить новые миллиарды долларов Украине. Она напомнила президенту о пожилых людях, высокой инфляции, долге в $32 трлн, рекордном уровне числа бездомных людей.

По данным Минобороны США, с начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму свыше $43 млрд. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце июля.

Читайте на РБК Pro
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Чем соленые огурцы полезны для здоровья кишечника
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности

Россия выступает против предоставления военной помощи Украине. В Кремле отмечали, что Москва добьется поставленных целей, несмотря на поддержку Киева Западом.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Медведев Украина Россия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев назвал три условия успеха предложений о мире
Политика
Медведев сравнил войну в Южной Осетии с боями на Украине
Политика
В Киеве заявили о не согласившихся с «формулой мира» в Саудовской Аравии
Политика