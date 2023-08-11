Медведев заявил, что капитуляция Украины открыла бы путь к миру

Факт выделения военной помощи Украине важен только для элиты США и ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара», счел Медведев. По его словам, украинскому народу поможет капитуляция

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинскому народу нужна «только капитуляция» Киева, которая может открыть путь к миру. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, мир «вздрогнул» после новости о выделении «бессмысленных» средств на военную помощь Украине. Однако, по мнению Медведева, украинские военные не увидят этих денег — факт их выделения важен только для элиты США и ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

Президент США Джо Байден 10 августа попросил конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, из них $24 млрд должны пойти на помощь Украине и другие международные нужды.

Конгрессвумен, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин раскритиковала просьбу Байдена, заявив, что США не могут отправить новые миллиарды долларов Украине. Она напомнила президенту о пожилых людях, высокой инфляции, долге в $32 трлн, рекордном уровне числа бездомных людей.

По данным Минобороны США, с начала российской спецоперации Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму свыше $43 млрд. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце июля.

Россия выступает против предоставления военной помощи Украине. В Кремле отмечали, что Москва добьется поставленных целей, несмотря на поддержку Киева Западом.