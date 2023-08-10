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Военная операция на Украине ,  
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Дуда заявил, что Украине не хватает оружия для изменения баланса сил

Президент Польши Дуда не увидел у Киева возможности сейчас изменить баланс сил в конфликте
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Военная операция на Украине
Украине не хватает оружия, чтобы переломить ход конфликта, поэтому нет успехов в ее наступлении, но Запад продолжит поддержку Киева, заявил польский лидер. Россия считает, что поставки оружия ВСУ не способствуют урегулированию
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украине нужно больше вооружений, так как имеющихся не хватает для проведения наступления и изменения баланса сил на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post.

«Вопрос в том, достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, отрицательный. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что они в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, им нужно больше помощи», — сказал Дуда.

Он заявил, что украинцы борются за независимость своей страны, свободу и свои территории. Им в этом помогает «весь демократический мир», поставляя оружие. Дуда отметил, что только Польша своими силами оказала Украине военную помощь более чем на $2 млрд. Политик добавил, что в польском обществе «определенно существует проблема усталости от войны», но поляки продолжат помогать Украине, так как «понимают российскую угрозу».

«Мы не должны мириться с изменением границ в Европе силой», — также подчеркнул Дуда. Он указал, что с этим не будут мириться и в США, поэтому, даже если там в 2024 году на выборах победят республиканцы, они не прекратят помогать Украине, так как осознают угрозу «от российского империализма».

Украина начала контрнаступление в первых числах июня. Президент страны Владимир Зеленский признавал, что оно идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, начать наступление планировалось весной, однако этому помешала нехватка боеприпасов и вооружений, а также дефицит «должным образом обученных» военных. Позднее начало дало России возможность заминировать территории и соорудить несколько линий обороны, что и привело к замедлению темпа продвижения украинских войск, сказал он. То, что наступление идет тяжело, отмечали и в США.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что украинское контрнаступление безуспешно. Министр обороны Сергей Шойгу объяснял это тем, что у армии «грамотно» построена оборона, «умело» организована система огня, а российские военные проявляют профессионализм, «выдержку и упорство». По данным российской стороны, за три месяца наступления Украина потеряла 43 тыс. военных.

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