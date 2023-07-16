Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Каховская ГЭС играет важную роль в водоснабжении и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, она будет восстановлена. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент», — сказал Сальдо.

Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этих регионов полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным сельское хозяйство.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате оказались затопленными населенные пункты по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска.

Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы и что токсичные вещества уходят из Днепра в Черное море. Власти Украины запретили пользоваться водой в этом районе в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

Киев и Москва обвинили в прорыве дамбы друг друга.