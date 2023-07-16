Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Путин призвал «заглянуть внутрь» захваченной иностранной военной техники Политика, 12:22
Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС Политика, 12:15
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:14
В Британии установили возможную личность Джека Потрошителя Общество, 12:04
Путин допустил зеркальный ответ на применение ВСУ кассетных снарядов Политика, 11:47
Клаудиньо рассказал о своем будущем в «Зените» Спорт, 11:40
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор Севастополя сообщил об атаке десятого за день беспилотника Политика, 11:19
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни Pro, 11:17
Балицкий сообщил о 28 попытках обстрела российских позиций со стороны ВСУ Политика, 11:17
Непобежденная россиянка выиграла дебютный бой в UFC Спорт, 10:49
В Шебекино при обстреле погибла велосипедистка Политика, 10:46
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 10:45
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 Общество, 10:40
Разрушение Каховской ГЭС ,  
0 

Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС

Сальдо: Каховская ГЭС будет восстановлена из-за важной роли по водоснабжению
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Каховская ГЭС играет важную роль в водоснабжении и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, она будет восстановлена. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает «РИА Новости».

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. Причем в Каховском гидроэнергетическом узле более важную роль играет водохранилище, а электрическое производство — это второстепенный момент», — сказал Сальдо.

Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этих регионов полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным сельское хозяйство.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате оказались затопленными населенные пункты по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска.

Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС
Сальдо обещал восстановить Каховскую ГЭС

Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы и что токсичные вещества уходят из Днепра в Черное море. Власти Украины запретили пользоваться водой в этом районе в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

Читайте на РБК Pro
Экспорт из России в Азию вырос в разы. Насколько это выгодно
Рубль падает, нефть растет: каким компаниям в России это только на руку
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка

Киев и Москва обвинили в прорыве дамбы друг друга.

Теги
Херсонская область Каховская ГЭС Владимир Сальдо Каховское водохранилище сельское хозяйство
Материалы по теме
Выросло число погибших при разрушении Каховской ГЭС
Общество
Как выглядит обмелевший Днепр спустя месяц после обрушения Каховской ГЭС
Общество
Число погибших из-за обрушения Каховской ГЭС выросло до 53
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter