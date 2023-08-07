Число погибших из-за аварии на Каховской ГЭС достигло 57 человек

Вид на разрушенную Каховскую ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Число погибших при прорыве дамбы Каховской ГЭС выросло до 57 человек. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседников агентств, были найдены тела еще двух человек. Последний раз госагентства приводили данные о погибших 7 июля, тогда собеседники «РИА Новости» и ТАСС сообщали о 55 жертвах аварии.

Расположенная на Днепре плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. Под водой оказались населенные пункты по обеим сторонам реки, из которых левая находится под контролем российских военных, а правая — украинских сил. Местные власти по обе стороны объявили об эвакуации.

Киев и Москва обвинили в произошедшем друг друга. Так, президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий» и с подачи западных кураторов «совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил в подрыве плотины Россию и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отверг эти обвинения и назвал произошедшее «преднамеренной диверсией» украинской стороны.