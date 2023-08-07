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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Число погибших из-за аварии на Каховской ГЭС достигло 57 человек

Число жертв прорыва дамбы на Каховской ГЭС достигло 57
Сюжет
Разрушение Каховской ГЭС
Вид на разрушенную Каховскую ГЭС
Вид на разрушенную Каховскую ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Число погибших при прорыве дамбы Каховской ГЭС выросло до 57 человек. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседников агентств, были найдены тела еще двух человек. Последний раз госагентства приводили данные о погибших 7 июля, тогда собеседники «РИА Новости» и ТАСС сообщали о 55 жертвах аварии.

Расположенная на Днепре плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня. Под водой оказались населенные пункты по обеим сторонам реки, из которых левая находится под контролем российских военных, а правая — украинских сил. Местные власти по обе стороны объявили об эвакуации.

Киев и Москва обвинили в произошедшем друг друга. Так, президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «варварской акцией» украинских властей, которые делают «опасную ставку на эскалации боевых действий» и с подачи западных кураторов «совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил в подрыве плотины Россию и назвал произошедшее терактом. МИД страны потребовал созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отверг эти обвинения и назвал произошедшее «преднамеренной диверсией» украинской стороны.

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Число погибших из-за аварии на Каховской ГЭС достигло 57 человек
Число погибших из-за аварии на Каховской ГЭС достигло 57 человек

Теги
Каховская ГЭС дамба наводнение
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