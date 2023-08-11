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Росавиация назвала число перенаправленных рейсов из-за закрытия Внуково

Внуково и аэропорт Калуги отправили четыре рейса в Домодедово после закрытия неба
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Московский аэропорт Внуково и аэропорт Калуги  утром 11 августа перенаправили в общей сложности четыре рейса на запасной аэродром в Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием в аэропорт Внуково, в период ограничений были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово. Также один — из Душанбе — совершил штатную посадку в аэропорту назначения Внуково, после снятия ограничений», — заявили в пресс-службе Росавиации.

Также на запасной аэродром Домодедово перенаправили рейс, летевший из Сочи в Калугу.

Сейчас аэропорты Москвы, Московской области и Калуги работают в штатном режиме.

Утром 11 августа воздушное пространство над Внуково было закрыто. О причинах официально не сообщалось. К 10:50 все ограничения на полеты были сняты.

Телеграм-каналы «112» и Baza писали, что небо над Внуково закрыли из-за обнаруженного на подлете к Москве беспилотника. В небе над аэропортом, по их данным, ввели план «Ковер». Его объявляют при обнаружении в воздушном пространстве опасных или неизвестных объектов.

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Позже стало известно о закрытии воздушного пространства над аэропортом Калуги.

Утром того же дня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Карамышевской набережной на западе города был сбит беспилотник. В результате никто не пострадал, «серьезных разрушений» также не было, сказал мэр.

Минобороны назвало упавший беспилотник украинским. Дрон, по информации ведомства, подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Теги
Росавиация Калуга Домодедово Внуково новости
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