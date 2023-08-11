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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Аэропорт «Внуково» закрыли из-за беспилотника

Во Внуково ограничили вылет и прилет самолетов из-за беспилотника
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Аэропорт «Внуково» временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника, передает телеграм-канал «112».

В аэропорту ограничили прилет и вылет самолетов, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов», — сказал собеседник агентства.

В воздушной гавани, по данным канала 112, объявлен план «Ковер», об этом же пишет Baza. Его вводят, когда в небе обнаруживаются опасные или неизвестные объекты.

Беспилотник, из-за которого закрыли воздушное пространство, летит в сторону Москвы со стороны Кубинки, передает «112».

По состоянию на 10:35 мск во Внуково было задержано семь вылетов, следует из данных с онлайн-табло аэропорта. Задержки начались с 09:00 мск. На прилет до 11:00 мск задержано восемь рейсов, один из них  (из Вологды) сел во Внуково в 09:47 мск. Три самолета, которые должны были совершить посадку в воздушной гавани, перенаправлены в Домодедово. 

Материал дополняется

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Внуково приостановка полетов беспилотники Москва
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