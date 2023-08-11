Аэропорт Калуги вслед за Внуково закрыл воздушное пространство

Небо над аэропортом Калуги закрыли после ограничений во Внуково из-за беспилотника

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Воздушное пространство закрыто над аэропортом Калуги, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителей авиавластей.

Как уточнил собеседник «РИА Новости», небо над аэропортом Калуги закрыли из-за угрозы атаки беспилотников.

«Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сообщил источник ТАСС.

Ранее по той же причине было закрыто воздушное пространство над столичным аэропортом Внуково, воздушная гавань ограничила вылеты и прием прибывающих рейсов. Часть прилетающих самолетов перенаправили в аэропорт Домодедово.

Позже пресс-служба Внуково сообщила о снятии ограничений.

«10:50 — отмена ограничений. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.