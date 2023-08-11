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Военная операция на Украине ,  
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Балицкий сообщил о попытке танкового прорыва ВСУ

Балицкий: в районе Работино российские военные пресекли попытку танкового прорыва ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Танки Вооруженных сил Украины попытались пойти на прорыв в районе поселка Работино и села Новоданиловка в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Атака началась в шесть утра. Противник наступал группировкой, «усиленной танками». Однако украинские военные наткнулись на минные поля, танки начали подрываться. Одну бронемашину уничтожили огнем артиллерии. «Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», — рассказал Балицкий.

По его словам, «интенсивность обстрелов остается на прежнем высоком уровне», а противник «пытается восстановить силы». По подсчетам Балицкого, за последние сутки ВСУ совершили около 174 обстрелов позиций российских военных.

Украинские военные не смогли дойти до первой линии обороны России в Запорожье, сообщил накануне Балицкий. Глубокоэшелонированная оборона российских войск препятствует этому, уточнил он. Они смогли взять несколько опорных пунктов, но выйти к берегу Азовского моря, как планировали, не смогут.

Российские военные ожидали наступления украинской армии на запорожском направлении и атаки там не были внезапными, рассказал генерал-полковник Александр Романчук, который командует группировкой на этом направлении.

Потери Украины при контрнаступлении, которое она ведет с начала июня, составили около 13 тыс. военных, сообщил в конце июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Также на тот момент были потеряны 246 танков.

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К началу августа потери Украины возросли до 43 тыс. военных с начала контрнаступления, сообщало Минобороны России. Российские потери ведомство не раскрывало: последний раз Минобороны отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года — тогда число погибших российских военных составило 5937 человек, говорил министр обороны Сергей Шойгу. 6 июня 2023 года он указал, что за «последние три дня» с начала украинского контрнаступления погиб 71 российский военный, 210 — получили ранения.

Балицкий сообщил о попытке танкового прорыва ВСУ
Балицкий сообщил о попытке танкового прорыва ВСУ

Теги
Запорожская область ВСУ прорыв танки Запорожье
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