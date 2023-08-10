Балицкий исключил выход ВСУ к Азовскому морю

Украинские вооруженные силы не выйдут к Азовскому морю через запорожское направление, такой вероятности нет. Об этом заявил «РИА Новости» врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Украинские войска в ходе контрнаступления не дошли до первой российской линии обороны, сказал собеседник агентства. «Они взяли несколько «опорников» (опорных пунктов. — РБК), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия. <…> Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря, какой план они ставили, мы вообще не видим» — сказал он.

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