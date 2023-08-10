branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Прокуроры связали отключения света в Дагестане с хаотичной застройкой Общество, 12:02
Кадры покушения на кандидата в президенты Эквадора Политика, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:00
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье Политика, 11:57
В Саратове женщина проглотила осу и умерла Общество, 11:51
Как умные решения от МТС Банка помогут вести бизнес в новых условиях РБК+, 11:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Регулятор Аргентины начал расследование безопасности проекта Worldcoin Крипто, 11:47
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами Pro, 11:47
Загитова объяснила, почему не может тренироваться на льду Спорт, 11:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:38
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 11:37
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из поселка Урожайное Политика, 11:30
Недвижимость на Северном Кипре. Главные стратегии и нюансы для инвестора Pro, 11:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье

Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в Запорожье в ходе контрнаступления
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВСУ не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области, заявил врио главы этого региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По словам врио губернатора, контрнаступлению мешает «глубокоэшелонированная линия» обороны.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Тогда российские военные ожидали его в Запорожской области, поскольку разведка заранее вскрыла планы противника, утверждал 8 июня генерал-полковник Александр Романчук.

В конце июля Балицкий говорил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери.

Минобороны России и власти Запорожской области продолжают отчитываться об отражении атак в регионе. Накануне российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова, сообщал врио губернатора.

По словам Балицкого, противник понес значительные потери и лишился почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции. В районе Пятихаток российские военные уничтожили группу пехоты, которая переносила боеприпасы, и склад снарядов.

Читайте на РБК Pro
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Теги
Запорожская область Запорожье ВСУ Украина Евгений Балицкий
Материалы по теме
ФСБ предотвратила теракт против члена администрации Запорожской области
Политика
Герасимов приехал на передовую в Запорожье
Политика
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы
Политика