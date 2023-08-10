Балицкий: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в Запорожье в ходе контрнаступления

Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВСУ не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области, заявил врио главы этого региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

По словам врио губернатора, контрнаступлению мешает «глубокоэшелонированная линия» обороны.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Тогда российские военные ожидали его в Запорожской области, поскольку разведка заранее вскрыла планы противника, утверждал 8 июня генерал-полковник Александр Романчук.

В конце июля Балицкий говорил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери.

Минобороны России и власти Запорожской области продолжают отчитываться об отражении атак в регионе. Накануне российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова, сообщал врио губернатора.

По словам Балицкого, противник понес значительные потери и лишился почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции. В районе Пятихаток российские военные уничтожили группу пехоты, которая переносила боеприпасы, и склад снарядов.