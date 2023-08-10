Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье
ВСУ не дошли даже до первой линии обороны российской армии в Запорожской области, заявил врио главы этого региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».
По словам врио губернатора, контрнаступлению мешает «глубокоэшелонированная линия» обороны.
Украина начала контрнаступление в начале июня. Тогда российские военные ожидали его в Запорожской области, поскольку разведка заранее вскрыла планы противника, утверждал 8 июня генерал-полковник Александр Романчук.
В конце июля Балицкий говорил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери.
Минобороны России и власти Запорожской области продолжают отчитываться об отражении атак в регионе. Накануне российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова, сообщал врио губернатора.
По словам Балицкого, противник понес значительные потери и лишился почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции. В районе Пятихаток российские военные уничтожили группу пехоты, которая переносила боеприпасы, и склад снарядов.